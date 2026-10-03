Солберг води в Сардиния, Еванс пак отиде пети

Оливър Солберг завърши като лидер съботния ден от програмата на рали „Сардиния“, последен кръг от сезона в Световния рали шампионат. Шведският пилот на Тойота има аванс от 33,6 секунди аванс пред световния шампион Себастиен Ожие, а трети - на 1.39,9 минути е друг пилот на Тойота Сами Паяри.

Солберг, Паяри и Елфин Еванс се борят за световната титла, като уелсецът завърши днес на пето място.

Нювил отпадна и допълнително затегна битката за титлата

Neuville’s retirement extends Evans’ provisional championship lead… and Solberg isn’t too pleased about it 😬#WRC | #RallyItaliaSardegna 🇮🇹 pic.twitter.com/U16KN8yup9 — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) October 3, 2026

В първата следобедна отсечка от състезанието от второ място отпадна Тиери Нювил (Хюндай), което изкачи Паяри и Еванс на 4-о и 5-о място, а във втория етап Адриен Фурмо (Хюндай) спука втора гума за деня и Еванс мина на 4-о място пред него.

С това класиране шансовете за титлата на Солберг бяха на изчезване, но в последната отсечка за деня Фурмо успя да си върне 4-ото място, като Еванс отново се озова на 5-о място, на 6,4 секунди от французина.

Солберг поведе в рали "Сардиния" и увеличи шансовете си за титлата

Преди разпределението на бонус точките утре от Супер неделята и пауър стейджа, класирането при тези резултати ще изглежда така: Еванс с 240 точки, Солберг с 234 и Паяри с 228. Утре един пилот може да спечели максимум 10 точки, а програмата включва 4 отсечки - два етапа, които се карат по два пъти.

Нювил свали Фурмо от върха в Сардиния в последната петъчна отсечка

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago