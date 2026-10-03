Верстапен: Невероятно е най-накрая да съм на полпозишъна

Макс Верстапен имаше нужда от цели 16 опита, за да завоюва първия си полпозишън за сезон 2026 във Формула 1, но най-накрая го постигна и ще потегли от първото място в утрешната Гран При на Бахрейн в Малайзия.

MAX IS ON POLE!!!!! pic.twitter.com/vsNXqPCFhm — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) October 3, 2026

Нидерландецът беше категорично най-бързият пилот на „Сепанг“ и напълно заслужено триумфира в квалификацията, в която направи две обиколки, които щяха да са му достатъчни за първото място. След финала ѝ четирикратният шампион каза, че на фона изоставането на Ред Бул в началото на сезона, спечеленият полпозишън в Малайзия е невероятно постижение.

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„Фантастично е. От много състезания се опитваме да вземем полпозишъна. Няколко пъти бяхме близо, но най-накрая да го вземе, като се има предвид къде бяхме в началото на годината, доста невероятно. Доволен съм от днешния ден, със сигурност, утре ще се опитам да спечеля. Когато стартираш първи, това е целта“, заяви Верстапен.

Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1

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Снимки: Gettyimages