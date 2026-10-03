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Верстапен: Невероятно е най-накрая да съм на полпозишъна

  • 3 окт 2026 | 12:22
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Верстапен: Невероятно е най-накрая да съм на полпозишъна

Макс Верстапен имаше нужда от цели 16 опита, за да завоюва първия си полпозишън за сезон 2026 във Формула 1, но най-накрая го постигна и ще потегли от първото място в утрешната Гран При на Бахрейн в Малайзия.

Нидерландецът беше категорично най-бързият пилот на „Сепанг“ и напълно заслужено триумфира в квалификацията, в която направи две обиколки, които щяха да са му достатъчни за първото място. След финала ѝ четирикратният шампион каза, че на фона изоставането на Ред Бул в началото на сезона, спечеленият полпозишън в Малайзия е невероятно постижение.

Макс Верстапен завоюва първи полпозишън за сезона, Хамилтън тръгва втори
Макс Верстапен завоюва първи полпозишън за сезона, Хамилтън тръгва втори

„Фантастично е. От много състезания се опитваме да вземем полпозишъна. Няколко пъти бяхме близо, но най-накрая да го вземе, като се има предвид къде бяхме в началото на годината, доста невероятно. Доволен съм от днешния ден, със сигурност, утре ще се опитам да спечеля. Когато стартираш първи, това е целта“, заяви Верстапен.

Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Бахрейн във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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