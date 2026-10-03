Проблем с двигателя дръпнал назад Ландо и Макларън днес

Пилотът на Макларън Ландо Норис изрази разочарованието си след квалификацията за Гран при на Бахрейн в Малайзия, след като технически затруднения със задвижващата система го оставиха едва на шеста позиция на стартовата решетка.

Действащият световен шампион изостана с шест десети от секундата от спечелилия полпозишън Макс Верстапен от Ред Бул. Норис записа време от 1.35,757 минута на пистата „Сепанг“, което се оказа достатъчно да изпревари със скромните 0,005 секунди своя съотборник Оскар Пиастри, класирал се седми.

The starting grid for the Bahrain Grand Prix in Malaysia 🇧🇭🇲🇾#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/r4COJmQaaJ — Formula 1 (@F1) October 3, 2026

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Британецът обясни изоставането си с липсата на достатъчно скорост на дългите прави, характерни за малайзийското трасе. Според него първопричината е невъзможността на тима да извлече оптималното от двигателя на Мерцедес. Този проблем преследва Макларън още от влизането в сила на новия технически регламент за 2026 година, тъй като клиентските отбори разполагаха с по-малко първоначален опит със значително по-сложните агрегати. Макар на „Спа“ през юли да бе отчетен прогрес с въвеждането на нови компоненти, представянето на „Сепанг“ показа, че предстои още работа.

„Обиколката ми беше много добра, но ситуацията е тежка. Доволен съм от карането си, но продължавам да губя страшно много време на правите. При всяко добро излизане от завой се вижда, че в края на правата скоростта просто я няма. Боли да виждаш това постоянно. Трябваше да сме по-напред, не защото можех да се справя по-добре зад волана, а защото не извличаме максимума от болида. Това не само усложни деня ни днес, но прави задачата ни трудна и за състезанието“, коментира Норис.

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Целият състезателен уикенд в Малайзия протича трудно за тима от Уокинг. След 11-о и 12-о място в първата свободна тренировка, пилотите на Макларън не успяха да се класират по-високо от трета позиция в следващите сесии.

Оскар Пиастри призна, че резултатът в квалификацията не е изненада, тъй като конфигурацията на „Сепанг“ подчертава слабостите на шасито MCL40. Австралиецът също остава сдържан в очакванията си за неделната надпревара.

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„Темпото ни в дългите серии от обиколки вчера беше прилично, макар сериите ни да бяха по-къси от тези на останалите. За броя обиколки, които направихме, данните изглеждат добре, но не и феноменално. Турбулентният въздух ще играе огромна роля тук заради поредицата от бързи и много дълги завои. Износването на гумите ще наложи сериозна стратегическа битка, но не очаквам коренно различна картина в състезанието“, сподели Пиастри.

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Снимки: Gettyimages