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Славия победи Ботев (Враца) в контрола

  • 3 окт 2026 | 14:36
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Славия победи Ботев (Враца) в контрола

Славия победи Ботев (Враца) с 2:1 в контролата среща, която се игра в Правец. През първата част "белите" поведоха чрез Димитър Буров в 28-ата минута, но в началото на второто полувреме Даниел Генов изравни.

Столичани спечелиха мача с попадение в 82-ата минута на Емилиан Гогев.

Треньорът на врачани Тодор Симов даде възможност за изява на футболистите, които имат по-малко игрови минути този сезон.

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