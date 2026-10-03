Славия победи Ботев (Враца) в контрола

Славия победи Ботев (Враца) с 2:1 в контролата среща, която се игра в Правец. През първата част "белите" поведоха чрез Димитър Буров в 28-ата минута, но в началото на второто полувреме Даниел Генов изравни.



Столичани спечелиха мача с попадение в 82-ата минута на Емилиан Гогев.



Треньорът на врачани Тодор Симов даде възможност за изява на футболистите, които имат по-малко игрови минути този сезон.

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