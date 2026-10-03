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Валери Божинов: Президентът на БФС би трябвало да коментира националите

  • 3 окт 2026 | 14:06
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Валери Божинов бе част от ветераните на Левски за благотворителния мач, който се игра с лекари и пациенти от „Аджибадем Сити Клиник“. Събраните средства ще отидат за закупуване на медицинска апаратура и пособия за Националната спортна академия.

Божинов показа изключително уважение и изказа своята признателност за българските лекари. „Една прекрасна инициатива и аз винаги ще участвам за реализирането на подобни каузи,“ заяви Божинов.

Той отказа да коментира конкретно играта на българския национален тим в последните два мача. Бажинов бе в Сицилия за бенефиса на Миколи и не е наблюдавал мачовете с Люксембург и Естония. „Не е редно да говоря. Президентът на БФС би трябвало да вземе отношение. Той е човекът, който трябва да каже за националния тим“, заяви Божинов.

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