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Септември взе вратар от Спартак (Варна)

  • 3 окт 2026 | 15:06
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Младият вратар Валентин Димитров е официално играч на Септември София. През последните няколко сезона 20 годишният страж бе част от дублиращия състав на Спартак Варна и първия тим на отбора. На 4 април  2026  година бе неговия официален дебют в еfbet Лига с фланелката на "соколите". Срещу тима на Ботев в Пловдив. Двубоят завърши 5:0 в полза на пловдивчани, а титулярът Ковальов получи червен картон в 44 минута.

Димитров се появи като смяна  в срещата и се отличи с няколко чудесни спасявания, отразявайки удари на Самуел Калу, Франклин Маскоте и Едсон да Силва. Стражът  разтрогна наскоро договора си със Спартак по взаимно съгласие, а пред Sportal.bg сподели очакванията си:   

"Мисля, че трансферът ми в Септември е едно поредно стъпало в моята кариера. Много съм доволен, че ще имам възможност да работя и с треньора на вратарите на клуба, от когото със сигурност ще науча много неща. Желанието ми е да се усъвършенствам. Аз съм млад вратар и желая да се уча. Един ден, живот и здраве, се надявам да  заиграя и в чужбина. Това е една от големите  ми мечти." 

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