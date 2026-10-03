Септември взе вратар от Спартак (Варна)

Младият вратар Валентин Димитров е официално играч на Септември София. През последните няколко сезона 20 годишният страж бе част от дублиращия състав на Спартак Варна и първия тим на отбора. На 4 април 2026 година бе неговия официален дебют в еfbet Лига с фланелката на "соколите". Срещу тима на Ботев в Пловдив. Двубоят завърши 5:0 в полза на пловдивчани, а титулярът Ковальов получи червен картон в 44 минута.

Димитров се появи като смяна в срещата и се отличи с няколко чудесни спасявания, отразявайки удари на Самуел Калу, Франклин Маскоте и Едсон да Силва. Стражът разтрогна наскоро договора си със Спартак по взаимно съгласие, а пред Sportal.bg сподели очакванията си:

"Мисля, че трансферът ми в Септември е едно поредно стъпало в моята кариера. Много съм доволен, че ще имам възможност да работя и с треньора на вратарите на клуба, от когото със сигурност ще науча много неща. Желанието ми е да се усъвършенствам. Аз съм млад вратар и желая да се уча. Един ден, живот и здраве, се надявам да заиграя и в чужбина. Това е една от големите ми мечти."

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