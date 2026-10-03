Фратрия разби Балкан и чака Враца

Отборът на Фратрия се класира за първия кръг на Sesame Купа на България, след като в предварителната фаза на надпреварата разби с 3:0 като гост Балкан (Ботевград). Тимът от Североизтока нямаше проблеми със съперника си и на практика си свърши работата още преди почивката, когато водеше с две попадения.
Денислав Ангелов откри резултата още в деветата минута, когато засече топката с глава, а една бабуна на терена помогна, за да влезе във вратата. В 37-ата пък юношата на Черно море този път асистира за Билал Ел Баккали, след като му даде да засече топката на празна врата за 2:0. В началото на втората част пък домакините си отбелязаха автогол, след като Николай Метанов прати с глава топката в собствената си врата при едно центриране от корнер.
Така Фратрия продължава към основната фаза на надпреварата, където ще срещне като домакин Ботев (Враца). Двубоят е предвиден за 17 октомври.
Балкан (Ботевград) 0:3 Фратрия
0:1 Денислав Ангелов (9)
0:2 Билал Ел Баккали (37)
0:3 Николай Метанов (53-авт)