11-те на Дунав и Ботев (Враца)

Дунав приема Ботев Враца в двубой от 10-ия кръг на efbet Лига. Срещата е днес от 14:00 часа.

Стартови състави:

Дунав: 33 Георги Китанов, 4 Хосе Перес, 5 Кириякос Антониу, 88 Димитър Тодоров, 14 Радослав Апостолов, 44 Владан Видакович, 2 Марио Дилчовски, 10 Кристиян Бойчев, 11 Денислав Минчев, 23 Джордан Сейнт-Луис, 9 Александер Валиньо

Старши треньор: Георги Чиликов

Ботев Враца: 94 Марин Орлинов, 3 Сайней Санянг, 4 Иван Горанов, 7 Радослав Цонев, 8 Антоан Стоянов, 10 Хосе Гайегос, 12 Илия Юруков, 25 Александър Бучков, 36 Милен Стоев, 79 Мартин Петков, 97 Владислав Найденов

Старши треньор: Тодор Симов

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