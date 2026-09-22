Ясна е програмата за първите два мача за Купата на елита

Българският футболен съюз обяви програмата за първите два 1/4-финални двубоя за Купата на елита. Те противопоставят двойките Ботев (Пловдив) - Ботев (Враца) и Черно море - Локомотив (Пловдив).

Купата на Елита - "червено" дерби още на четвъртфиналите, Левски срещу Арда, размина се пловдивска битка

Сблъсъкът на "Колежа" е предвиден за 14 октомври (сряда) от 19:00 часа, а мачът във Варна - седмица по-късно (21 октомври, сряда) от 18:30 ч.

Срещите на Левски и ЦСКА, съответно срещу Арда и ЦСКА 1948, ще се играят през февруари 2027 г.

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