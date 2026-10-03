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Спартак (Варна) направи полезна проверка

  • 3 окт 2026 | 14:38
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Спартак (Варна) направи полезна проверка

Седмица преди подновяване на първенството, отборът на Спартак (Варна) направи полезна проверка. На тренировъчното затревенo игрище "Локомотив" треньорът Васил Петров и неговият щаб осъществиха тренировъчен мач, в който участие взеха всички налични играчи.

Спартак (Варна) се подготвя за тежките битки след паузата
Спартак (Варна) се подготвя за тежките битки след паузата

Тимът бе разделен на "бели" и "черни". В равностойна битка "белите" измъкнаха победата с 3:2 .В срещата шанс за изява получиха и най-младите играчи от школата на клуба, набор 2011 година, които тренират с първия състав. Младоците Георги Господинов, Джем Али, Давид Топалов, Диян Димитров, Младен Петров и Даниел Павлов показаха, че расте едно силно поклонение, което желае да попълни редиците на "соколите" в професионалния футбол.

Спартак (Варна) с мач-предизвикателство по време на паузата
Спартак (Варна) с мач-предизвикателство по време на паузата

Отлично се включи и младото попълнение Микита Парша, който отбеляза много красив гол с параболичен прехвърлящ удар. В двубоя, поради травми, участие не взеха Ахмед Ахмедов, Хосе Буа и Матео Петрашило. Варненци продължават подготовка за началото на шампионата в efbet Лига с тренировки в понеделник.

Пламен Трендафилов

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