Цонев: Показахме характер

Халфът на Ботев (Враца) Радослав Цонев говори след равенството 2:2 с Дунав (Русе) в мач от 10-ия кръг на efbet Лига.

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"Не стартирахме добре днешния двубой. Дунав излезе с по-голямо желание, но показахме характер и заслужихме тази точка. Променихме доста неща през второто полувреме. В по-голяма част от мачовете се показва, че отборът, който се старае и печели единоборствата, постига резултати. И двата отбора се мъчихме да играем футбол, но е много важно, че показахме характер", заяви Цонев.

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