Симов: През първото полувреме ни нямаше

Наставникът на Ботев (Враца) Тодор Симов бе доволен от равенството на тима 2:2 при визитата на Дунав с оглед на представянето на тима в двете полувремена. Специалистът е на мнение, че преди почивката тимът му е играл много слабо, но през втората част е подобрил значително представянето си.

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“Нас първото полувреме ни нямаше на терена. Поведението като отговорности бяхме под всякаква критика. Второто полувреме пък беше страхотно и можехме дори да стигнем и до трети гол. Нямаше нещо, което да не трябва да се промени. Успяхме да го направим и да създадем този импулс. Имаме четирима човека в националните гарнитури и с останалите ще починем и се надявам след паузата да покажем едно по-добро лице на Ботев (Враца)”, каза Симов.

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