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Лоша новина за Ботев (Враца)

  • 19 сеп 2026 | 12:10
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Нападателят на Ботев Враца Преслав Боруков ще бъде извън терените за около три месеца заради контузия, получена в мача срещу Левски.

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Двубоят завърши без голове – 0:0, а Боруков се появи на терена в 74-ата минута, заменяйки Мартин Петков. Само десет минути по-късно обаче нападателят трябваше принудително да напусне игра, като на негово място влезе Филип Гигов.

Контузията е получена след сблъсък с Марко Груич. Направените изследвания са установили увреждане на връзките в областта между рамото и ключицата.

Добрата новина за врачани е, че Боруков няма да се нуждае от операция. Въпреки това възстановяването му ще отнеме около три месеца.

От началото на сезона нападателят има девет мача за Ботев Враца, в които е отбелязал два гола.

Без Боруков врачани ще трябва да излязат срещу Дунав в предстоящия си двубой от 10-ия кръг на efbet Лига. Срещата в Русе е днес от 14:00 часа.

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