Ботев (Враца) получи нова забрана от ФИФА

ФИФА наложи нова забрана на Ботев (Враца) да регистрира нови футболисти за следващите три трансферни прозореца. Това е трета санкция за клуба в рамките на по-малко от месец. Първата е от 24 август, втората - 3 септември, а третата - 22 септември.

Всяка от тези забрани е посочена със срок от три трансферни прозореца. Наказанията са наложени заради задължения към бивши играчи. Когато някой от клубовете плати дълговете си, то световната футболна централа отменя санкцията до няколко дни.

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