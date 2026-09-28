Венци Стефанов: Илиян Филипов знае ли какво е "Eс-О-Ес"?

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов излезе с отговор към боса на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов. По-рано през деня шефът на "канарчетата" написа във "Фейсбук", че може да предложи на Стефанов хубави места за посещение, ако някога реши да посети Лондон.

Илиян Филипов със залп по Венци Стефанов

"Бил съм казармата и знам отлично какво значи "Ес-О-Ес" при радиотелеграфията, но искам да попитам дали Илиян Филипов знае какво значи "Ес-О-Ес" в живота. Ако не знае, нека ми се обади, ще му разясня. Кристиян Балов играе в Цървена звезда. Ако Асен Чандъров бъде трансфериран в такъв клуб от Ботев (Пловдив), това ще означава, че сме кацнали на обратната страна на Луната. Пак казвам - ако не знае какво е "Ес-О-Ес", да се обади да му го разтълкувам", заяви президентът на "белите" пред Sportal.bg.

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