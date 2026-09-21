Славия си хареса десен бек

Десният бек Джунейт Али е попаднал в полезрението на Славия, пише "Тема Спорт". Игралият доскоро в Локо София краен бранител е свободен агент. 32-годишният Али се оказа ненужен в "Надежда", след като договорът му изтече през юни.

Преди, при Станислав Генчев, той често се появяваше в игра, но след идването на Любослав Пенев Али е станал излишен.

Към него е имало сериозен интерес от клубове от Втора лига, но той е държал да продължи в елита. Някои от офертите във втория ешелон дори са били доста добри от финансова гледна точка.

Роденият в Кърджали футболист преминава в кариерата си през Берое, Ботев Гълъбово, Верея, Несебър, Нефтохимик, Арда и Крумовград. Има изключително богата визитка и опит в елита.

Последната дума за идването му в "Овча купел" ще има наставникът на Славия Ратко Достанич.

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