Кокала: Левски е силен и отново ще е шампион

Легендата на Левски – Емил Велев-Кокала, сподели очакванията си преди днешния мач на България с Исландия. Той коментира и треньорската смяна в лагера на „лъвовете“, както и случващото се в Левски.

„Да се надяваме, че националите ще покажат по-добро лице от предишните два мача. Трябва да подходят по-сериозно, все пак представляват България. Трябва да са агресивни и да дадат повече от това, което видяхме за тези два мача. Сменихме поредния треньор. Не знам сега кой ще бъде. Не мисля, че трябва чужд треньор да е на националния отбор. Левски са силни. Играят в Европа, шампиони са. Това се иска от Левски. Прогнозата ми е пак да сме шампиони. Не мисля, че Левски ще има проблем, като гледам конкурентите“.

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