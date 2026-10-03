Пелето за националите: Дано новият треньор донесе някакви промени

Бившият футболист и на Левски и на националния отбор на България - Станислав Ангелов, сподели очакванията си за новия национален селекционер преди мача срещу Исландия. Той стори това след благотворителния мач с лекарите от "Аджибадем Сити Клиник".

Ветераните на Левски играха в мач с благотворителна кауза

"Много е важно те да се чувстват част от спортния свят, а ние от техния. Нещата са свързани – ние имаме нужда от доктори, а те от спорт. Бях забравил, че довечера има мач (смее се). Дано новият треньор донесе някакви промени. Не толкова, че треньорът е бил виновен, но се получава свежест в отборите и се повдига настроението. Лека-полека да излизаме от ситуацията, в която се намираме. Имаме нужда от време на време някой да ни събира. Всеки си е хванал живота и не се сещаме да се съберем. Тренираме си. Имаме 400-500 деца. Развиваме базата и се опитваме да правим нещо за тези деца, за да ги държим на стадионите".

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google