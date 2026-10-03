Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски

Пелето за националите: Дано новият треньор донесе някакви промени

  • 3 окт 2026 | 12:19
  • 277
  • 0
Пелето за националите: Дано новият треньор донесе някакви промени

Бившият футболист и на Левски и на националния отбор на България - Станислав Ангелов, сподели очакванията си за новия национален селекционер преди мача срещу Исландия. Той стори това след благотворителния мач с лекарите от "Аджибадем Сити Клиник".

Ветераните на Левски играха в мач с благотворителна кауза
Ветераните на Левски играха в мач с благотворителна кауза

"Много е важно те да се чувстват част от спортния свят, а ние от техния. Нещата са свързани – ние имаме нужда от доктори, а те от спорт. Бях забравил, че довечера има мач (смее се). Дано новият треньор донесе някакви промени. Не толкова, че треньорът е бил виновен, но се получава свежест в отборите и се повдига настроението. Лека-полека да излизаме от ситуацията, в която се намираме. Имаме нужда от време на време някой да ни събира. Всеки си е хванал живота и не се сещаме да се съберем. Тренираме си. Имаме 400-500 деца. Развиваме базата и се опитваме да правим нещо за тези деца, за да ги държим на стадионите".

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Национални отбори

Националите излизат на стадион като този в "Надежда", но не съвсем

Националите излизат на стадион като този в "Надежда", но не съвсем

  • 3 окт 2026 | 07:44
  • 8651
  • 10
Нямаме загуба от Исландия, Бербатов с най-много голове

Нямаме загуба от Исландия, Бербатов с най-много голове

  • 3 окт 2026 | 07:35
  • 10939
  • 44
България гони дивото в Рейкявик

България гони дивото в Рейкявик

  • 3 окт 2026 | 07:30
  • 8179
  • 58
Рибарски: Мотивиран съм на 100%! Футболистите са жадни да се докажат

Рибарски: Мотивиран съм на 100%! Футболистите са жадни да се докажат

  • 2 окт 2026 | 18:45
  • 23175
  • 123
Ясни са помощниците на Атанас Рибарски в националния отбор

Ясни са помощниците на Атанас Рибарски в националния отбор

  • 2 окт 2026 | 08:56
  • 7646
  • 8
Теодор Иванов се завърна в ЦСКА, пропуска мачовете с Исландия и Люксембург

Теодор Иванов се завърна в ЦСКА, пропуска мачовете с Исландия и Люксембург

  • 2 окт 2026 | 08:40
  • 1662
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

България гони дивото в Рейкявик

България гони дивото в Рейкявик

  • 3 окт 2026 | 07:30
  • 8179
  • 58
Купата на България стартира с четири мача, Левски чака развръзка в Крумовград

Купата на България стартира с четири мача, Левски чака развръзка в Крумовград

  • 3 окт 2026 | 07:20
  • 8223
  • 4
Костадинов: Шампиони сме и всеки трябва да се съобразява с нас! Бурас се връща този месец

Костадинов: Шампиони сме и всеки трябва да се съобразява с нас! Бурас се връща този месец

  • 3 окт 2026 | 12:48
  • 448
  • 0
Нямаме загуба от Исландия, Бербатов с най-много голове

Нямаме загуба от Исландия, Бербатов с най-много голове

  • 3 окт 2026 | 07:35
  • 10939
  • 44
Франция не успя да пречупи Италия в домакинския дебют на Зидан

Франция не успя да пречупи Италия в домакинския дебют на Зидан

  • 2 окт 2026 | 23:40
  • 27156
  • 24
Третият кръг в Лигата на нациите завършва с още вълнуващи сблъсъци

Третият кръг в Лигата на нациите завършва с още вълнуващи сблъсъци

  • 3 окт 2026 | 07:59
  • 4492
  • 0