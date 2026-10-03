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Стоичков посети базата на ЦСКА

  • 3 окт 2026 | 09:19
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Иконата на ЦСКА Христо Стоичков е посетил тренировъчната база на клуба в Панчарево в началото на седмицата, пише "Тема Спорт". Кавалерът на "Златна топка" е бил в компанията на една от дъщерите си, като е прекарал в комплекса около час.

Припомняме, че по-рано през лятото Камата отново беше на базата на ЦСКА. Това се случи точно преди реванша в Лига Европа срещу Макаби Тел Авив. Тогава Стоичков проведе няколко срещи с ръководни фактори в клуба, както и надъха футболистите за предстоящия двубой.

Впоследствие бе и на трибуните на "Васил Левски" при загубата с 1:3, която обаче се оказа достатъчна за продължаване напред след победата с 3:0 в Батуми в първия мач. Тогава в ложата седна и баскетболистът Александър Везенков, който бе в компанията на волейболиста Теодор Салпаров.

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