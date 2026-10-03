Ветераните на Левски играха в мач с благотворителна кауза

Днес се проведе благотворителният мач между ветераните на Левски и лекарите от „Аджибадем Сити Клиник“. На стадиона на НСА „Васил Левски“ легенди на „сините“, лекари, деца и фенове обединиха сили в името на добра кауза.

Средствата от билетите ще бъдат използвани за закупуването на автоматичен външен дефибрилатор (AED), който ще бъде дарен на НСА.

В мача участие взеха Божидар Искренов-Гибона, Емил Велев-Кокала, Валери Божинов, Димитър Телкийски, Елин Топузаков, Николай Димитров-Хичо и Станислав Ангелов.

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