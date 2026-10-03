Националите излизат на стадион като този в "Надежда", но не съвсем

Слушай на живо: Исландия - България

България гостува на Исландия в тихия, чист и спокоен Рейкявик тази вечер в Лига на нациите. Момчетата на Атанас Рибарски ще излязат на стадион "Лаугардалсволур", който наподобява стадион "Локомотив" в София със своите две големи трибуни разположени една срещу друга и празното пространство зад вратите.

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Планира се лекоатлетическата писта да бъде премахната и капацитетът на съоръжението да бъде увеличен на около 20 000 зрители. В момента "Лаугардалсволур" събира 9522 души. Очаква се довечера на трибуните да има поне 6000 исландци. Стадионът е построен през 50-те години на миналия, като през десетилетията той е претърпял няколко реновации, последната от които през 2024 г.

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Смята се, че най-посетеният мач в историята на "Лаугардалсволур" е Исландия - Италия през лятото на 2004 година, когато домакините победиха "адзурите" в дебюта на Марчело Липи като национален селекционер.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Исландия

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