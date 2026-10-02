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Селекционерът на Исландия: България е ранено животно

  • 2 окт 2026 | 18:17
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Слушай на живо: Исландия - България

Селекционерът на националния отбор на Исландия по футбол Арнар Гунлаугсон, каза днес на пресконференция, че настроението в лагера на отбора е много по-ведро след победата над Люксембург във вторник, отколкото е било след разочароващото равенство срещу Естония на „Лаугардалсвьолур“ миналия уикенд.

В група С/4 на турнира на УЕФА Лига на нациите исландците започнаха с 1:1 с Естония, но след това биха без особени проблеми с 3:0 във Великото херцогство.

Исландия се изправя срещу България утре (3-и октомври от 19:00 часа българско време) в Лигата на нациите и специалистът очаква труден мач.

Атанас Рибарски говори пред медиите в Исландия - гледайте на живо!
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„Сега е по-лесно да се работи, отколкото след мача срещу Естония и това идва с постигането на добри резултати и страхотно представяне като игра. Беше добра победа в Люксембург, но сега мачът е зад гърба ни и трябва да сме готови утре. Ще бъде труден мач срещу ранено животно, ранените животни са опасни“, заяви Гунлаугсон по повод българския тим, който идва в Рейкявик след поражение с 1:2 от Люксембург и 0:0 с Естония.

На въпрос как приема критиката за разликата в представянето в последните два мача, за него тя е по-малка, отколкото твърдят хората и медиите.

„Мисля, че и в двата мача тичахме еднакво, вероятно с разлика от един-два процента. Мачът срещу Естония също не беше толкова лош, колкото много други.“

Той похвали особено отбора за разбирането им на мача срещу Люксембург и каза, че представянето им е показало зрялост.

Полузащитникът на германския втородивизионен Хановер’96 Стефан Тейтур Тордарсон може и да се окаже на разположение срещу България, след като състоянието му се оказа по-добро от първоначалните опасения. Кристал Мани Ингасон от норвежкия Бран Берген обаче ще трябва да напусне групата, тъй като контузията му не отшумява. Вместо него беше повикан нападателят Даниел Тристан Гудьонсен от националния отбор до 21 години, но само за този мач. След това момчето ще се завърне при връстниците си  за важния им мач срещу Фарьорските острови и няма да бъде с националния отбор срещу Естония в Талин във вторник.

Унгарец ще свири Исландия - България
Унгарец ще свири Исландия - България

Също така треньорът призна, че напрежението е голямо в третия мач за толкова кратък период от време, което означава и направени промени в състава. Вярва на всички в групата и няма притеснения за състава.

Той каза още, че напрежението е свързано с работата, но не възнамерява да се отклонява от визията си.

В исландското общество обаче всичко друго извън първо място в група С/4 ще се приеме за провал и критиките няма да бъдат спестени. Местните журналисти казаха, че страната живее със спомена от представянето на Евро 2016, когато малката северна нация излезе от групата си и игра елиминации.

„Единственото ми „престъпление“ е, че Исландия се превърна в истинска футболна нация. Аз управлявам сега отбора и стоя зад решенията си, но и понасям удари и  заради това“, завърши наставникът.

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