Вашето мнение: Ще донесе ли промяната на треньора успех на България?

След рокадата на треньорския пост в националния отбор на България вниманието отново е насочено към представянето на „лъвовете“. Атанас Рибарски пое временно тима след оставката на Александър Димитров и ще има задачата да ръководи България в предстоящите гостувания срещу Исландия и Люксембург от Лигата на нациите.

Официално! Атанас Рибарски пое националите

Разбира се, екип на Sportal.bg отново излезе по улиците на столицата, за да потърси мнението на футболните фенове. Какво очакват привържениците от Рибарски, могат ли „лъвовете“ да постигнат добри резултати в предстоящите срещи и какви са прогнозите им за националния отбор? Какво споделиха феновете, вижте във видеото, което ще откриете в социалните мрежи на Sportal.bg. Какво е вашето мнение?

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