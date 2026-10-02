Пропалестински демонстрации прекъсваха на два пъти мача между Ейре и Австрия

Домакинският мач на тима на Eйре срещу Австрия в Лигата на нациите, завършил 2:2, беше прекъснат два пъти през първото полувреме в четвъртък в резултат на протест с тенис топки, последван от нахлуване на терена.

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Малко преди 20-ата минута няколко тенис топки, обвити със стикери с палестинското знаме и надпис #StopTheGame, бяха хвърлени на терена от ъгъла вдясно от австрийската врата. След това в 35-ата минута мъж нахлу на терена от противоположната страна, носещ нещо, което приличаше на палестинско знаме, и веднага беше спрян от охраната и изведен от терена.

Протести имаше и пред стадиона в Дъблин преди началото на мача. Демонстрацията бе организирана от инициативата „Ирландски спорт за Палестина“, която призова за масово недоволство преди срещата с Австрия заради насрочените сблъсъци с Израел. Преди дни над 20 000 души подписаха петиция с искане мачовете да бъдат анулирани, а стотици пъбове в Ирландия отказаха да излъчват първия двубой и обявиха, че ще бойкотират и предстоящия.

A football match between Ireland and Austria in Dublin was twice briefly interrupted by demonstrations in support of Palestinians.



In the 19th minute, spectators threw tennis balls covered in Palestinian flag stickers onto the fieldhttps://t.co/DUUtp1fszy pic.twitter.com/uqn0r2XEMg — AFP News Agency (@AFP) October 2, 2026

Отново става въпрос за станалите вече прословути мачове на ирландците срещу Израел в турнира. В първата среща в Дебрецен Ейре спечели с категоричното 3:0, а в неделя двата отбора отново ще се срещнат. Заради голямото напрежение ирландците ще "домакинстват" в сръбския град Бачка Топола.

Отношенията на терена по време на мача в Унгария бяха силно обтегнати. Ирландските футболисти изразиха позицията си, като по време на израелския химн демонстративно гледаха към земята, а капитанът Дара О'Шей отказа да стисне ръката на съперника си Манор Соломон при жребия. Отборът игра и с черни ленти в памет на всички загинали в конфликта в Газа. Предстоящият втори двубой между двата тима ще се играе пред празни трибуни в Сърбия.

Мачовете срещу еврейската държава продължават да са в центъра на продължителни протести и политически коментари, като един от играчите на Ейре - вратарят Гавин Базуну, отказа да участва в първата среща поради войната в Газа.

Despite heavy security, the match between Ireland and Austria was interrupted twice in the first half. Around the 20th minute, tennis balls bearing Palestinian flag stickers and “#StopTheGame” messages were thrown onto the pitch. 15 minutes later, a man carrying what appeared to… pic.twitter.com/nZEgKrgABe — Arab News | Sport (@ArabNewsSport) October 2, 2026

Напрежението на спортния терен отразява задълбочаващия се дипломатически конфликт между двете страни на фона на военните действия в Газа, където по данни на местните здравни власти са загинали над 70 000 души. През май 2024 година Ирландия, заедно с Испания и Норвегия, официално призна палестинската държава, а по-късно се присъедини и към делото на Южна Африка срещу Израел в Международния съд.

Страната бе първата в ЕС, която бойкотира стоки от незаконните израелски селища на Западния бряг, наложи забрана за влизане на израелските министри Итамар Бен-Гвир и Безалел Смотрич и обяви отказ от участие в песенния конкурс „Евровизия“ от 2026 година заради присъствието на Израел.

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Снимки: Gettyimages