Пропалестински демонстрации прекъсваха на два пъти мача между Ейре и Австрия

Домакинският мач на тима на Eйре срещу Австрия в Лигата на нациите, завършил 2:2, беше прекъснат два пъти през първото полувреме в четвъртък в резултат на протест с тенис топки, последван от нахлуване на терена.
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Малко преди 20-ата минута няколко тенис топки, обвити със стикери с палестинското знаме и надпис #StopTheGame, бяха хвърлени на терена от ъгъла вдясно от австрийската врата. След това в 35-ата минута мъж нахлу на терена от противоположната страна, носещ нещо, което приличаше на палестинско знаме, и веднага беше спрян от охраната и изведен от терена.
Протести имаше и пред стадиона в Дъблин преди началото на мача. Демонстрацията бе организирана от инициативата „Ирландски спорт за Палестина“, която призова за масово недоволство преди срещата с Австрия заради насрочените сблъсъци с Израел. Преди дни над 20 000 души подписаха петиция с искане мачовете да бъдат анулирани, а стотици пъбове в Ирландия отказаха да излъчват първия двубой и обявиха, че ще бойкотират и предстоящия.
Отново става въпрос за станалите вече прословути мачове на ирландците срещу Израел в турнира. В първата среща в Дебрецен Ейре спечели с категоричното 3:0, а в неделя двата отбора отново ще се срещнат. Заради голямото напрежение ирландците ще "домакинстват" в сръбския град Бачка Топола.
Отношенията на терена по време на мача в Унгария бяха силно обтегнати. Ирландските футболисти изразиха позицията си, като по време на израелския химн демонстративно гледаха към земята, а капитанът Дара О'Шей отказа да стисне ръката на съперника си Манор Соломон при жребия. Отборът игра и с черни ленти в памет на всички загинали в конфликта в Газа. Предстоящият втори двубой между двата тима ще се играе пред празни трибуни в Сърбия.
Мачовете срещу еврейската държава продължават да са в центъра на продължителни протести и политически коментари, като един от играчите на Ейре - вратарят Гавин Базуну, отказа да участва в първата среща поради войната в Газа.
Напрежението на спортния терен отразява задълбочаващия се дипломатически конфликт между двете страни на фона на военните действия в Газа, където по данни на местните здравни власти са загинали над 70 000 души. През май 2024 година Ирландия, заедно с Испания и Норвегия, официално призна палестинската държава, а по-късно се присъедини и към делото на Южна Африка срещу Израел в Международния съд.
Страната бе първата в ЕС, която бойкотира стоки от незаконните израелски селища на Западния бряг, наложи забрана за влизане на израелските министри Итамар Бен-Гвир и Безалел Смотрич и обяви отказ от участие в песенния конкурс „Евровизия“ от 2026 година заради присъствието на Израел.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages