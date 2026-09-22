Политическо напрежение: Селекционерът на Ейре вбеси Израел, продължават призивите към ирландците за бойкот

Напрежението между Ейре и Израел продължава да се увеличава преди предстоящите мачове на двата тима помежду им. Отборите са в една група в турнира Лигата на нациите, a политическите престрелки не липсват.

Точно поради напрежението между двете държави, както и поради съображения за безопасност и мащабни местни протести във връзка с конфликта в Газа, Ейре безпрецедентно ще играе домакинството си срещу евреите на 4 октомври в сръбския град Бачка Топола. Мачът ще е при закрити врата.

🇮🇪🇮🇱 Tensions are escalating ahead of Ireland's Nations League games vs Israel.



Ireland coach Heimir Hallgrímsson said his team is "playing against genocide," prompting the Israeli FA to hit back.



More than 160 Irish athletes and celebrities have called to boycott the games. pic.twitter.com/38L1ocKnif — DW Sports (@dw_sports) September 22, 2026

Първо пък двата отбора ще се срещнат на 27 септември в унгарския град Дебрецен. Същевременно няма налични билети за ирландските привърженици и за гостуването в Унгария. Oбществената телевизия Ирландия RTE пък потвърди, че ще осигури само ограничено отразяване на двата мача, без студийна програма или експертни анализи, а коментарът ще бъде взет от международния обмен.

Селекционерът на Ейре - исландецът Хеймир Халгримсон, нажежи още повече страстите преди така дискутираните двубои. Попитан за позицията, в която се намират играчите му преди двата мача, той заяви: "Ние не играем с геноцида, ние играем срещу геноцида. Играем срещу Израел, а не с Израел", заяви треньорът.

We have contributed to the world and humanity in countless fields, earning an impressive number of Nobel Prizes along the way. Unfortunately, we have not yet found a cure for stupidity, ignorance and hypocrisy displayed by @IrelandFootball team coach. We’re not playing with… — ISRAEL FA (@ISRAELFA) September 21, 2026

Този коментар предизвика мигновената гневна реакция на Израелската футболна асоциация (ИФА). От там написаха в социалните мрежи: "Допринесли сме на света и човечеството в безброй области, печелейки впечатляващ брой Нобелови награди по пътя си.

За съжаление, все още не сме намерили лек за глупостта, невежеството и лицемерието, демонстрирани от треньора на националния отбор на Република Ирландия", гласи публикацията в X. Израелската страна обмисля и да подаде жалба до УЕФА заради изказванията на Халгримсон.

Междувременно продължават протестите и призивите в Ирландия националите да не излизат срещу Израел и да бойкотират мача. Кампанията „Спрете мача“ публикува в понеделник отворено писмо, подписано от над 160 спортни и известни личности, призоваващо играчите да не участват в двубоите срещу Израел.

STOP THE GAME BETWEEN ISRAEL AND IRELAND.



A protest at the Castleknock Hotel, where the Irish football team are staying as they disgracefully prepare to play Israel.



Police aggressively drove activists off the premises, threatening them with six months in jail for attempting to… pic.twitter.com/jqB9HrOKC0 — Earth Hippy 🌎🕊️💚 (@hippyygoat) September 22, 2026

Сред подписалите се са бившия треньор на мъжкия отбор Брайън Кър, капитанът на Шамрок Роувърс Роберто Лопес, както и атлети като Киара Магийн (бягане), Луиз Куин (футбол), Тони Уорд (ръгби), Джо Броли (галски футбол) и Колм О'Рурк (галски футбол). В писмото се твърди, че върху играчите се оказва натиск, след като опитите да се повлияе на управляващите органи и правителството са се провалили. Ирландската рок-група Fontaines D.C., хип-хоп триото Kneecap и певецът и композитор Кристи Мур заедно с номинирания за „Оскар“ актьор Стивън Рий, също подкрепят инициативата за бойкот на двубоите с еврейската държава.

„ФАИ (б.ред. - Ирландската футболна асоциация), УЕФА и ирландското правителство ви предадоха, като не предприеха решителни действия и не отнеха този въпрос от вашите ръце“, се посочва в писмото.

Все по-сериозни призиви Ирландия да бойкотира мача с Израел в Лигата на нациите

Междувременно протестиращи се събраха пред хотела на ирландския отбор в Дъблин в понеделник вечерта като част от кампанията „Спрете мача“. Последствията от продължаващото турне на Ед Шийрън, след като рапърът Макълмор беше отстранен заради призива си „Свобода за Палестина“ по време на концерт, може би илюстрират силата на обществените настроения. Двама от подгряващите изпълнители, които показаха солидарност с Макълмор, като се оттеглиха от турнето на Шийрън – певецът Арън Роу и фолк групата Беога – са ирландци и предложиха навременно напомняне, че да стоиш безучастно е избор само по себе си.

Въпреки че през ноември изпрати писмо до Изпълнителния комитет на УЕФА с призив за незабавно отстраняване на Израелската футболна асоциация, ФАИ заяви, че отказът да се играе срещу Израел в Лигата на нациите би имал „дълбоки последици за целия ирландски футбол“. Асоциацията твърди, че служебната загуба на точки в турнира може да отслаби шансовете на страната за класиране на Евро 2028, на което ще бъде съдомакин, както и на бъдещи световни първенства.

'Stop the Game' protests have been taking place outside the Republic of Ireland team hotel this evening, calling for them not to fulfil Sunday's clash with Israel.



Anna Caplice, one of over 160 sporting signatories on a letter calling for the same, spoke to RTÉ Sport. pic.twitter.com/oVZe4F6cWK — RTÉ Sport (@RTEsport) September 21, 2026

Кевин Килбейн, бивш ирландски национал със 110 мача, написа в „Irish Times“ в понеделник, че решението за изиграване на мачовете ще остави „петно“ върху ФАИ. „Ирландия не трябва да играе срещу Израел. Нито в Дъблин, нито в Унгария и определено не „домакински“ мач в Сърбия“, заяви Килбейн.

Стигна се дотам, че по-рано този месец изпълнителният директор на Ирландската футболна асоциация Дейвид Кърел потвърди, че е отправено искане до УЕФА за разделяне на Република Ирландия и Израел в бъдещи жребии. Молбата е била отхвърлена, тъй като двете страни „никога не са били в пряк конфликт“.

Израелското правителство категорично отрича обвиненията в геноцид след ответните си действия на атаките от 7 октомври преди почти три години, когато около 1200 души бяха убити от Хамас, а 250 бяха взети за заложници. Оттогава над 70 000 палестинци са убити във войната в Газа, според данни, използвани от ООН.

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