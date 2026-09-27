Ейре помете Израел с три бързи гола, имаше и политически провокации

В напрегнат двубой от втория кръг на група 3 в Лига B на Лигата на нациите, селекцията на Ейре постигна категорична победа с 3:0 като гост на Израел. Срещата се проведе на неутрален терен на стадион „Нагиердей“ в Дебрецен, Унгария. Ирландците решиха всичко още през първото полувреме с три бързи попадения, дело на Трой Парът ('13), Адам Айда ('16) и Джак Мойлън ('25).

Срещата не мина без напрегнати моменти, като дори имаше опасност мачът въобще да не се състои поради огромното политическо напрежение, свързано с конфликта в Газа. В лагера на Ейре се проведоха сериозни дебати и вътрешно гласуване между футболистите дали двубоят да бъде бойкотиран. В крайна сметка отборът реши да излезе на терена, но без титулярния си вратар Гавин Базуну, който отказа участие и напусна състава. Напрежението се пренесе директно на стадиона в Унгария – играчите на Ейре излязоха с черни ленти на ръцете в памет на жертвите в Газа, главите им бяха наведени по време на химна на домакините, а капитаните Дара О'Шей и Мейнор Соломон се отказаха от традиционното ръкостискане и размяна на флагчета преди мача.

Israeli fans make monkey chants at black player Adam Idah at the Israel vs Ireland game #IrelandvsIsreal pic.twitter.com/t7fCJCFVpR — Brandon 🇵🇸 (@Brandons__1) September 27, 2026

След като фокусът се премести изцяло върху футбола, ирландците наложиха натиск и откриха резултата в 13-ата минута. Опасен пас по земя в наказателното поле на Израел бе блокиран от защитник, но топката попадна право в Джеймс Абанкуа. Той веднага я върна към точката на дузпата, където дебнещият Трой Парът засече хладнокръвно и откри резултата за 0:1.

Само три минути по-късно, в 16-ата минута, отбраната на Израел отново бе разкъсана. Джак Мойлън пусна страхотен извеждащ пас зад гърба на отбраната, който намери Адам Айда на скорост. Нападателят се оказа очи в очи с израелския страж и без да се колебае, прати топката в мрежата за 0:2.

🇮🇪✨ After scoring the third goal against israel, Jack Moylan kissed the black armband he was wearing in memory of those who lost their lives in GAZA and pointed it toward the israeli supporters. pic.twitter.com/9rvRsWB3IB — Goals Xtra (@GoalsXtra) September 27, 2026

Шокът за домакините стана пълен в 25-ата минута, когато Джак Мойлън пое топката, предприе индивидуален пробив на скорост и успя да надбяга двама бранители на Израел, след което с диагонален удар по земята намери далечния ъгъл на вратата за класическото 0:3. Мойлън отпразнува гола си по доста провокативен начин – той свали черната си лента в памет на загиналите в Газа, целуна я и посочи директно към трибуните с фенове на Израел.

С тази победа Ейре записа първи три точки в актива си и се реваншира за загубата от Косово на старта. Така отборът излезе на 2-рото място в групата. Израел, от своя страна, остава в много тежка позиция на дъното без спечелена точка.

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