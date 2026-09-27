Ейре помете Израел с три бързи гола, имаше и политически провокации

В напрегнат двубой от втория кръг на група 3 в Лига B на Лигата на нациите, селекцията на Ейре постигна категорична победа с 3:0 като гост на Израел. Срещата се проведе на неутрален терен на стадион „Нагиердей“ в Дебрецен, Унгария. Ирландците решиха всичко още през първото полувреме с три бързи попадения, дело на Трой Парът ('13), Адам Айда ('16) и Джак Мойлън ('25).
Срещата не мина без напрегнати моменти, като дори имаше опасност мачът въобще да не се състои поради огромното политическо напрежение, свързано с конфликта в Газа. В лагера на Ейре се проведоха сериозни дебати и вътрешно гласуване между футболистите дали двубоят да бъде бойкотиран. В крайна сметка отборът реши да излезе на терена, но без титулярния си вратар Гавин Базуну, който отказа участие и напусна състава. Напрежението се пренесе директно на стадиона в Унгария – играчите на Ейре излязоха с черни ленти на ръцете в памет на жертвите в Газа, главите им бяха наведени по време на химна на домакините, а капитаните Дара О'Шей и Мейнор Соломон се отказаха от традиционното ръкостискане и размяна на флагчета преди мача.
След като фокусът се премести изцяло върху футбола, ирландците наложиха натиск и откриха резултата в 13-ата минута. Опасен пас по земя в наказателното поле на Израел бе блокиран от защитник, но топката попадна право в Джеймс Абанкуа. Той веднага я върна към точката на дузпата, където дебнещият Трой Парът засече хладнокръвно и откри резултата за 0:1.
Само три минути по-късно, в 16-ата минута, отбраната на Израел отново бе разкъсана. Джак Мойлън пусна страхотен извеждащ пас зад гърба на отбраната, който намери Адам Айда на скорост. Нападателят се оказа очи в очи с израелския страж и без да се колебае, прати топката в мрежата за 0:2.
Шокът за домакините стана пълен в 25-ата минута, когато Джак Мойлън пое топката, предприе индивидуален пробив на скорост и успя да надбяга двама бранители на Израел, след което с диагонален удар по земята намери далечния ъгъл на вратата за класическото 0:3. Мойлън отпразнува гола си по доста провокативен начин – той свали черната си лента в памет на загиналите в Газа, целуна я и посочи директно към трибуните с фенове на Израел.
С тази победа Ейре записа първи три точки в актива си и се реваншира за загубата от Косово на старта. Така отборът излезе на 2-рото място в групата. Израел, от своя страна, остава в много тежка позиция на дъното без спечелена точка.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google