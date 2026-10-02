Австрия се върна от два гола пасив срещу Ейре и е фаворит за промоция

Отборът на Австрия затвърди амбициите си за промоция в елитната дивизия на Лига на нациите, след като направи 2:2 като гост на Ейре, с което продължава да бъде лидер в група 3 на лига “В”. Тимът на Ралф Рангник показа характер, защото до 71-вата минута губеше с 0:2, но успя набързо да изравни и дори търсеше победен гол. В другия мач от групата Израел и Косово приключиха наравно - 0:0.

В горната лига се изкачва само победителят в групата, вторият също ще има този шанс, но през плейоф. Третият запазва мястото си в дивизия “В”, а четвъртият ще се бори за него на бараж.

Австрийците се представиха добре през цялата среща в Дъблин, но се оказаха с два гола пасив. И двата бяха реализирани от любимеца на местните фенове Трой Парът. Първият от тях беше особено ефектен, като при него нападателят на Бетис навърза трима футболисти на противника и вкара за 1:0 в 12-тата. В последните секунди преди почивката Парът покачи на 2:0 от дузпа.

През второто полувреме обаче попаденията бяха за гостите. Само четири минути след влизането си в игра Александер Прас намали, а в 77-ата Михаел Грегорич се разписа от фал за 2:2.

В следващия кръг в неделя (4 октомври) австрийците гостуват на Косово. Също тогава Ейре ще спори с Израел. По принцип “детелините” са домакини, но двубоят ще се проведе на неутрален терен без публика в Бачка Топола (Сърбия), защото ирландците не искаха израелците да им гостуват на тяхна територия.

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