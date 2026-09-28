Започна разследване за расизъм на Израел - Ейре

Футболната асоциация на Република Ирландия стартира свое разследване след появили се твърдения, че нападателят на националния тим Адам Айда е бил подложен на расистки обиди от страна на израелски привърженици. Инцидентът се е разиграл по време на победата на отбора с 3:0 в мач от Лигата на нациите на УЕФА, провел се на неутрален терен в унгарския град Дебрецен.

По време на двубоя полузащитникът Джейсън Молъмби е сигнализирал на съдиите за обидното поведение по трибуните. След края на срещата обаче реферите са информирали ръководството на ирландската централа, че лично не са чули расистки скандирания от сектора с фенове на Израел.

Делегатът на УЕФА също е заявил пред ирландската федерация, че липсва официален доклад за подобни прояви, поради което на този етап европейската централа не е образувала дисциплинарно производство. От футболната асоциация на Ейре обаче предприеха собствено разследване и ще прегледат всички налични видео и аудиозаписи, за да установят дали Айда е бил обект на дискриминация.

Самият нападател, който отбеляза едно от попаденията, не е разбрал за обидите в хода на мача. В момента той получава пълна подкрепа от съотборниците си и ръководството. Арабската медия „Ал Джазира“ съобщи, че срещу футболиста са били насочени маймунски звуци, като в социалните мрежи вече се разпространяват кадри от инцидента.

Opposition fans making monkey noises towards Ireland’s Adam Idahpic.twitter.com/vp9sY1Ojey — Troll Football (@TrollFootball) September 27, 2026

Част от израелските фенове са скандирали и лозунги в подкрепа на армията на страната си. Юсеф Хадад, член на израелска десноцентристка формация, публикува клип от трибуните, в който заявява:

„Да, губим във футбола, но там, където не губим, са Израелските отбранителни сили. Ние винаги побеждаваме. Ирландският тим може и да ни победи на терена, но никога няма да пречупи израелския дух.“

"Yes, we lose on football. But you know where we don't lose? The IDF. We always win.”



In a video posted to his X account, Arab-Israeli activist Yoseph Haddad led "IDF" chants after Israel’s team lost a Nations League football match against Ireland on Sunday. pic.twitter.com/AtJwh2vp5g — Middle East Eye (@MiddleEastEye) September 28, 2026

Срещата бе съпътствана от сериозно политическо напрежение още преди първия съдийски сигнал. Вратарят на Ирландия Гавин Базуну се оттегли от състава след среща с отбора, заявявайки: „Аз съм силно вярващ човек и се стремя да отстоявам своите принципи и характер. Смятам, че би било грешно да участвам в предстоящите срещи срещу Израел.“

Преди началото на мача капитаните Дара О'Шей и Манор Соломон отказаха да си стиснат ръцете, а ирландските национали наведоха глави по време на израелския химн. Те играха и с черни ленти на ръцете, като от ирландската централа уточниха, че този жест е в знак на почит към всички загинали в конфликта между Израел и Газа.

Напрежението ескалира и на самия терен между Соломон и защитника на Евертън Джейк О'Брайън. Ирландският бранител се е обърнал към съперника с думите: „Срамувайте се от това, което правите в Газа. Заслужавате да загубите.“ Соломон е отвърнал: „Ела тук, бъди мъж. Не говори зад гърба ми. Жалко, че мачът не беше в Израел, за да разбереш коя е най-добрата държава на света.“

В интервю след срещата крилото на Уест Хам коментира ситуацията: „По време на мача те говореха глупости, които не искам да коментирам. Ако кажа какво наистина мисля за тях, сигурно ще бъда наказан за няколко мача. Очевидно е, че те ни мразят, а ние не ги харесваме. Вече чакам следващия мач срещу тях, той ще бъде съвсем различен. Ирландските играчи не ме интересуват. Нашата държава е десет пъти по-добра и по-силна от тяхната, с невероятни хора. Горди сме, че носим тази фланелка, че сме израелци и подкрепяме нашите войници.“

Двата отбора ще се срещнат пак още тази неделя (4 октомври), но този път в Бачка Топола (Сърбия).

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