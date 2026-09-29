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Капитанът на Израел за Ирландия: Имаме десет пъти по-добра държава

  • 29 сеп 2026 | 11:02
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Капитанът на Израел за Ирландия: Имаме десет пъти по-добра държава

Капитанът на Израел Манор Соломон реагира остро след загубата с 0:3 от Република Ирландия в Лигата на нациите. Двубоят в Дебрецен бе белязан от напрежение още преди първия съдийски сигнал, като ирландските футболисти не участваха в традиционното ръкостискане преди мача и сведоха глави по време на израелския химн. Те играха и с черни ленти на ръкавите.

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„Ако кажа какво мисля за тях, вероятно ще бъда наказан за няколко мача, затова не искам да казвам какво мисля. Очевидно те ни мразят, а ние не ги харесваме“, заяви Соломон след срещата. Капитанът на Израел добави, че вече очаква с нетърпение реванша между двата отбора, който ще се проведе в Сърбия, и предупреди: „Това ще бъде напълно различен мач.“

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Соломон коментира и поведението на ирландските футболисти по време на израелския химн. „Те не ме интересуват. Ние имаме държава, която е десет пъти по-добра от тяхната, по-силна, с невероятни хора. Горди сме да носим екипа на националния отбор и да бъдем израелци. Горди сме с нашата страна и нашите войници. Те могат да правят каквото искат, но ние сме израелци, обичаме страната си и това винаги ще бъде така“, каза още футболистът на Уест Хам.

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Ирландия спечели двубоя убедително с 3:0, след като Трой Парът, Адам Айда и Джак Мойлън отбелязаха и трите попадения още през първото полувреме. Двата отбора ще се срещнат отново на 4 октомври, като мачът ще се играе в Сърбия.

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Снимки: Gettyimages

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