От Ирландия потвърдиха, че ще изиграят и втория мач с Израел

Мениджърът на националния отбор на Република Ирландия Хеймир Халгримсон потвърди, че тимът му ще изиграе втория двубой от Лигата на нациите на УЕФА срещу Израел в неделя и настоя, че фокусът трябва да бъде върху футбола, а не върху политиката. В островната държава бе започната кампания за отмяна на двата мача срещу Израел от група G на турнира, според която трябва да бъде спряно "изпирането на имиджа чрез спорт" във връзка с геноцида, в който е обвинена страната от Близкия изток.

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Тимът на Халгримсон вече победи Израел с 3:0 в унгарския град Дебрецен на 27 септември, а той заяви, че има готовност за втория мач в неделя, което също ще се играе на неутрален терен, но в Сърбия, въпреки сериозния дебат относно участието на ирландския отбор. "Трябва да се концентрираме върху футбола. Ще позволя на останалите да мислят за сигурността и други неща. Няма да позволя на външния шум да повлияе на фокуса ми върху футбола. Трябва да оставя тези мисли на други хора, които се грижат за сигурността", каза исландският специалист на пресконференция.

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Попитан дали играчите му са го информирали за провеждането на друга среща във връзка с реванша срещу Израел, Хеймир Халгримсон отговори: "Не са. Очевидно федерацията каза, че ще играем и двата мача и ние ще изпълним това. Това беше намерението ни, когато дойдохме на този лагер и то все още е така. Трудно е, особено за играчите. Наистина е трудно." Преди гостуването срещу Израел, Република Ирландия ще приеме Австрия в Дъблин в четвъртък.

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