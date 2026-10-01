Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА

46 години от великата победа на ЦСКА срещу Нотингам Форест

  • 1 окт 2026 | 10:55
  • 253
  • 0
46 години от великата победа на ЦСКА срещу Нотингам Форест

Днес, 1 октомври, се навършват 46 години от един от най-славните мигове за ЦСКА на европейската сцена - отстраняването на действащия европейски шампион Нотингам Форест. Великият успех с 1:0 на "Сити Граунд" в мач реванш от 1/16-финалите на КЕШ идва благодарение на попадение на Ружди Керимов през първото полувреме, а подвигът на момчетата на Аспарух Никодимов получава широк отзвук в цяла Европа.

"На тази дата през 1980 г. ЦСКА прави за мнозина немислимото и отстранява европейския шампион Нотингам Форест в 1/16 финал за Купата на европейските шампиони. С непоколебима игра, дух и мъжество българският славен тим побеждава с 1:0 англичаните в мач-реванш, след като е записал същата победа и у дома 13 дни по-рано.

Водени от великия Аспарух Никодимов, пред 26 000 зрители на Сити Граунд, “армейците” сломяват двукратните носители на европейската купа и оставят трибуните в амок.

ЦСКА ликува. Ликуват големите Джони Велинов, Иван Зафиров, Георги Димитров - Джеки, Ангел Рангелов, Георги Илиев, Цоньо Василев, Пламен Марков, Никола Велков, Цветан Йончев, Ружди Керимов, Спас Джевизов, Марио Вълков. Всички те затвърждават отбора ни като равен на най-големите на Стария континент", написаха от клуба.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Министър Демерджиев: Нямаме съмнения, че задържахме убиеца на Филипов

Министър Демерджиев: Нямаме съмнения, че задържахме убиеца на Филипов

  • 1 окт 2026 | 09:42
  • 11818
  • 16
Генчев: Всички в клуба приемаме много тежко нещата

Генчев: Всички в клуба приемаме много тежко нещата

  • 1 окт 2026 | 09:33
  • 895
  • 0
ЦСКА поздрави Лъчезар Танев

ЦСКА поздрави Лъчезар Танев

  • 1 окт 2026 | 09:19
  • 735
  • 2
Спартак (Варна) се подготвя за тежките битки след паузата

Спартак (Варна) се подготвя за тежките битки след паузата

  • 1 окт 2026 | 09:09
  • 632
  • 1
„Лигата на талантите“ с анализ на кръга при 15-годишните - ключови точки за част от отборите

„Лигата на талантите“ с анализ на кръга при 15-годишните - ключови точки за част от отборите

  • 1 окт 2026 | 09:00
  • 270
  • 0
Асен Митков: Горд съм с този отбор, нямаме 100 футболисти на едно ниво, а 20

Асен Митков: Горд съм с този отбор, нямаме 100 футболисти на едно ниво, а 20

  • 30 сеп 2026 | 21:24
  • 4460
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

Министър Демерджиев: Нямаме съмнения, че задържахме убиеца на Филипов

Министър Демерджиев: Нямаме съмнения, че задържахме убиеца на Филипов

  • 1 окт 2026 | 09:42
  • 11818
  • 16
В Испания пак хвалят Веласкес: Той покори България

В Испания пак хвалят Веласкес: Той покори България

  • 1 окт 2026 | 11:18
  • 528
  • 0
Жезус и Проенса направили последен опит да спрат Роналдо на летището

Жезус и Проенса направили последен опит да спрат Роналдо на летището

  • 1 окт 2026 | 11:11
  • 2020
  • 1
Шоу, което не е за изпускане! Апоел срещу Реал Мадрид в "Арена София"

Шоу, което не е за изпускане! Апоел срещу Реал Мадрид в "Арена София"

  • 1 окт 2026 | 06:40
  • 5021
  • 3
Везенков, Коди и Олимпиакос гостуват на удобен съперник

Везенков, Коди и Олимпиакос гостуват на удобен съперник

  • 1 окт 2026 | 06:55
  • 1981
  • 1
"Битката за БФБ": Николай Рашков гостува днес в студиото на Sportal.bg

"Битката за БФБ": Николай Рашков гостува днес в студиото на Sportal.bg

  • 1 окт 2026 | 07:40
  • 3196
  • 2