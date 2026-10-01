46 години от великата победа на ЦСКА срещу Нотингам Форест

Днес, 1 октомври, се навършват 46 години от един от най-славните мигове за ЦСКА на европейската сцена - отстраняването на действащия европейски шампион Нотингам Форест. Великият успех с 1:0 на "Сити Граунд" в мач реванш от 1/16-финалите на КЕШ идва благодарение на попадение на Ружди Керимов през първото полувреме, а подвигът на момчетата на Аспарух Никодимов получава широк отзвук в цяла Европа.

"На тази дата през 1980 г. ЦСКА прави за мнозина немислимото и отстранява европейския шампион Нотингам Форест в 1/16 финал за Купата на европейските шампиони. С непоколебима игра, дух и мъжество българският славен тим побеждава с 1:0 англичаните в мач-реванш, след като е записал същата победа и у дома 13 дни по-рано.

Водени от великия Аспарух Никодимов, пред 26 000 зрители на Сити Граунд, “армейците” сломяват двукратните носители на европейската купа и оставят трибуните в амок.

ЦСКА ликува. Ликуват големите Джони Велинов, Иван Зафиров, Георги Димитров - Джеки, Ангел Рангелов, Георги Илиев, Цоньо Василев, Пламен Марков, Никола Велков, Цветан Йончев, Ружди Керимов, Спас Джевизов, Марио Вълков. Всички те затвърждават отбора ни като равен на най-големите на Стария континент", написаха от клуба.

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