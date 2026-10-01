ЦСКА тества новото LED осветление на "Българска армия"

ЦСКА е все по-близо до завръщане в своя дом, а подготовката за това не спира. В последните дни "армейците" тестваха новото модерно LED осветление на стадион "Българска армия", а феновете очакват с нетърпение първия мач на реконструираното спортно съоръжение в Борисовата градина.

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На този етап се полага финалният пласт асфалт, а по терена се извършват последни малки корекции. Както е известно, "Армията" вече разполага с акт 16 и очакванията са до края на октомври отборът да играе домакинските си мачове там.

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