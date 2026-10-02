Фен събира автографи от националите

Националният отбор на България замина за Рейкявик с полет от летище "Васил Левски", а рано тази сутрин пред терминала ги посрещна фен, който събира автографи от играчите. Илия Груев, Станислав Иванов и Борислав Цонев бяха сред тези, които му се разписаха, предаде репортер на Sportal.bg.

Националите тръгнаха за Исландия с надежда за първа победа

Ентусиазираният привърженик не пропусна да се снима с футболист №1 за 2025 година преди "лъвовете" да тръгнат за Исландия, където утре ще търсят първа победа в Лигата на нациите. До този момент родните национали записаха загуба от Люксембург (1:2) и равенство с Естония (0:0).

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