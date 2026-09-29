Исландия развинти Люксембург като гост и поведе в нашата група

Исландия постигна категоричен успех с 3:0 срещу Люксембург в мач от втория кръг на груповата фаза в Лигата на нациите на УЕФА (Лига C, Група 4), изигран на стадион „Жози Бартел“. Головете за исландците бяха дело на Андри Гудьонсен (13'), Ори Оскарсон (39') и Вактор Палсон (73'). Така скандинавците вече са лидер в тази група, в която е и отборът на България.

Двубоят започна с ранен натиск на гостите, който даде резултат в 13-ата минута. Оскарсон направи остро включване отдясно и центрира по земя към Андри Гудьонсен, който прати топката в мрежата за 0:1.

В 39-ата минута исландците удвоиха преднината си, след като Ори Оскарсон се измъкна зад отбраната на домакините, напредна сам срещу вратаря и хладнокръвно отбеляза втория гол в мача.

Крайният резултат бе оформен в 73-ата минута, когато след центриране от корнер Виктор Палсон засече къбото с глава и го заби неспасяемо във вратата на домакините за 3:0.

С тази победа Исландия събра актив от 4 точки и излезе на първо място в класирането в групата, докато Люксембург вече е втори с 3 точки след първите два изиграни кръга. Третото и четвъртото място са за Естония и България, съответно с 2 и 1 точки до момента.

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