Новият вратар на Ювентус пристигна за медицинските си прегледи

Вратарят Нето днес пристигна в Торино, за да премине медицинските си прегледи преди да подпише договор до края на сезона с Ювентус като свободен агент, съобщават италианските медии.

Както е известно, “Старата госпожа” прибегна до спешното му привличане заради контузията на втория страж Камил Грабара, който скъса кръстна връзка в дясното си коляно само два дни след дебюта си при победата с 5:0 над НЕК Неймеген в Лига Европа. За 37-годишния Нето това ще бъде втори период в Ювентус след този между 2015-а и 2017-а. Тогава бразилецът беше резерва на Джанлуиджи Буфон, като изигра 22 мача с 15 допуснати гола и 13 сухи мрежи, а сега ще бъде втори избор на вратата след Гулиелмо Викарио.

🛬 Norberto Neto llegó a Turín

Hoy hará las pruebas meeicas y firmará el contrato que lo vincula a la #Juventus hasta junio 2027

[🎥 @romeoagresti ]#Juve #FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/euX8slgjjF — PuebloJuve (@Pueblo_Juve) September 27, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages