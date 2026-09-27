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Новият вратар на Ювентус пристигна за медицинските си прегледи

  • 27 сеп 2026 | 16:00
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Новият вратар на Ювентус пристигна за медицинските си прегледи

Вратарят Нето днес пристигна в Торино, за да премине медицинските си прегледи преди да подпише договор до края на сезона с Ювентус като свободен агент, съобщават италианските медии.

Както е известно, “Старата госпожа” прибегна до спешното му привличане заради контузията на втория страж Камил Грабара, който скъса кръстна връзка в дясното си коляно само два дни след дебюта си при победата с 5:0 над НЕК Неймеген в Лига Европа. За 37-годишния Нето това ще бъде втори период в Ювентус след този между 2015-а и 2017-а. Тогава бразилецът беше резерва на Джанлуиджи Буфон, като изигра 22 мача с 15 допуснати гола и 13 сухи мрежи, а сега ще бъде втори избор на вратата след Гулиелмо Викарио.

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Снимки: Gettyimages

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