От Ювентус обявиха новия си резервен вратар

От Ювентус официално потвърдиха завръщането на вратаря Нето, който се присъединява към клуба като свободен агент и с договор само до края на сезона.

За 37-годишния страж това ще бъде втори престой в “Старата госпожа”, а в предишния между 2015-а и 2017-а той успя да запише общо 22 мача, като тогава беше резерва на Джанлуиджи Буфон. До сегашното му привличане се стигна заради контузията на Камил Грабара, който скъса предна кръстна връзка на дясното си коляно само два дни след дебюта си при победата с 5:0 над НЕК Неймеген в Лига Европа. Така именно Нето ще бъде новата резерва на титуляра Гулиелмо Викарио.

Освен в Ювентус, бившият бразилски национал е играл още за Атлетико ПР, Фиорентина, Валенсия, Барселона, Борнемут, Арсенал и Ботафого, от който си тръгна през лятото.

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