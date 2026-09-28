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Националният тим на Суринам е проявил интерес към Жоел Цварц

  • 28 сеп 2026 | 15:05
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Националният тим на Суринам е проявил интерес към Жоел Цварц

Силните изяви и головете на нападателят на ЦСКА Жоел Цварц са привлекли вниманието към него и той е бил потърсен от Футболната асоциация на Суринам, за да играе за националния тим, пише нидерландското издание Voetbal International.

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Цварц премина в ЦСКА от редиците на Локомотив (Пловдив) през лятото и не спира да вкарва голове, като за момента е и стрелец №1 в първенството. Според изданието нидерландският нападател е бил потърсен преди домакинския мач на "червените" срещу Арда, като от суринамската федерация са му обяснили, че той има право да играе за националния тим, тъй като майка му е от Суринам.

Бившият нападател на Екселсиор и АДО Ден Хааг в Нидерландия е отворен към идеята да играя за Суринам, но за да стане това, трябва да бъдат изпълнени някои условия. "Чух, че редица суринамци са получили писма за отказване от нидерландското си гражданство", казва нападателят, цитиран от изданието.

"Разбира се, аз не искам това. Да се надяваме, че ще се намери решение."

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