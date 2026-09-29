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ЦСКА поздрави Адалберт Зафиров

  • 29 сеп 2026 | 10:45
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ЦСКА поздрави Адалберт Зафиров

Ръководството на ЦСКА поздрави Адалберт Зафиров, който днес празнува своя 57-и рожден ден.

"Днес 57-и рожден ден празнува бившият защитник на ЦСКА Адалберт Зафиров.

Той е юноша на ЦСКА, като играе за първия ни тим от лятото на 1995 г. до лятото на 1997 г., след което от началото на 1998 г. до лятото на 1999 г., отново за кратко през 2001 г., както и през сезон 2004/05 г., като е двукратен шампион на България - през 1996/97 и 2004/05 г. и двукратен носител на купата на България през 1996/97 и 1998/99 г.

Oбщо за ЦСКА има 102 мача и 7 гола във всички турнири. След края на активната си кариера на няколко пъти заема треньорски позиции в армейския клуб.

ЦСКА честити рождения ден на Адалберт Зафиров и му желае здраве, щастие и бъдещи успехи", написаха от клуба.

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