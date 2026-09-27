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В Нидерландия: Решението на Цварц да дойде в България е едно от най-правилните в кариерата му

  • 27 сеп 2026 | 10:53
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Нападателят на ЦСКА Жоел Цварц е взел едно от най-правилните решения в кариерата си, когато е приел да играе в България, твърди едно от най-големите спортни издания в Нидерландия. Днес той е нападател №1 в Първа лига и голямата звезда на ЦСКА. Нещата обаче бяха коренно различни в началото на 2026 година, отчете "Voetbal International".

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"По-рано тази година Жоел Цварц си седеше вкъщи на дивана без клуб. По това време той не бе нападател на ЦСКА София и голмайстор в България. За бившия перспективен млад на Фейенорд обаче настъпи неочакван обрат, нищо че първоначално изгледа изненадано агента си, когато той му се обади, че го иска Локомотив Пд. "Какво да правя там?", е реакцията му. Но - ето те, на 26 години, без клуб.

Решението на Цварц да подпише с Оснабрюк преди две години се оказа злополучно. След сезон, изпълнен с участия като резерва, прекратяването на договора беше най-доброто решение и за двете страни. Но какво от това? Последиците от Брекзит попречиха на трансфер в Шотландия. В Португалия пък в крайна сметка избраха друг играч. Името му се споменаваше за Херенвеен и редица клубове от второто ниво. За да поддържа форма, нападателят тренира с Рода в продължение на седмица. Нищо повече от временна спирка. И така Цварц се завърна у дома. Като талант в Екселсиор, а по-късно и във Фейенорд, светът все още беше в краката му. Първо тренировки под ръководството на Джовани ван Бронкхорст, редом с играчи като Робин ван Перси, след това пробивът му в първия отбор. Пет години по-късно, малко от това остана. След турне в Германия през Ян Регенсбург, откъдето се озова под наем в АДО Ден Хааг за един сезон, 1860 Мюнхен и Оснабрюк...започна дългото чакане. За правилната дестинация, за нова възможност. За да поддържа форма, Цварц продължи да следва програмата, която е имал в последния си отбор. Месеците летяха. Тъй като Цварц беше печелил добра заплата в Германия, той можеше да си позволи да бъде по-внимателен този път при избора си. Предпочиташе да изчака още малко, вместо да се включи твърде рано.

Докато през февруари не получи обаждане от един от най-старите градове в Европа. "Какво да правя там?", е първата реакция на Цварц, тъй като той не беше веднага ентусиазиран от Локомотив Пл. Но пък българският клуб, който е от средата на таблицата, му очерта ясен план. Цварц можеше да увеличи пазарната си стойност, а клубът можеше да го препродаде с печалба за сравнително кратко време и точно това се случи", отчитат в Холандия, където следят изкъсо изявите му.

В Пловдив той се сдоби с прякора - Цварценегер, а в ЦСКА доказа, че това название му приляга отлично.

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