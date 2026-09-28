Капитанът на ЦСКА с контузия, преценява се дали да напусне Пловдив

Слушай на живо: България - Естония

Капитанът на ЦСКА Теодор Иванов е получил травма в националния отбор, като този следобед централният защитник е бил на медицински преглед и предстои да се вземе решение дали да бъде освободен за предстоящите мачове от Лига на нациите срещу Естония, Исландия и Люксембург.

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Със сигурност звездата на "червените" пропуска утрешната битка срещу естонците. 22-годишният футболист беше титуляр срещу тима от Великото херцогство в събота, когато нашите загубиха с 1:2 в Пловдив. До момента през сезона Теди е записал 17 мача за ЦСКА във всички турнири, в т.ч. срещата за Суперкупа на България.

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В 19:30 часа тази вечер пред медиите на стадион "Христо Ботев" ще застане националният селекционер Александър Димитров.

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