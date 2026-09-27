Гол и асистенция на Томас Мюлер не бяха достатъчни

Новобранецът Кимито Ноно отбеляза първите си два гола в кариерата, включително изравнителното попадение в 80-ата минута, за да помогне на Ди Си Юнайтед да стигне до драматично равенство 3:3 при гостуването си на Ванкувър Уайткапс в мач от МЛС.

Ди Си Юнайтед поведе в резултата в 16-ата минута. Тогава Ноно се възползва от втори шанс, за да изпрати топката покрай вратаря на Ванкувър Йохей Такаока. Това беше осми мач и осми старт за младия играч.

Уайткапс отговориха с гол на Брайън Уайт в 25-ата минута, също след добавка. В третата минута на добавеното време на първата част Бруно Кайседо даде преднина от 2:1 на домакините след асистенция на Томас Мюлер.

След почивката защитникът Лукас Бартлет изравни за Ди Си Юнайтед в 65-ата минута. Той засече с глава центриране от корнер на Кейсуке Курокава, отбелязвайки своя трети гол за сезона, което е и негов личен рекорд.

Ванкувър отново излезе напред за 3:2 в 72-ата минута, когато Мюлер реализира осмото си попадение за кампанията. Асистенциите бяха дело на Алекса Цветкович и Тристан Блекмон. За сравнение, през миналия сезон Мюлер имаше седем гола в седем мача.

Крайното 3:3 беше оформено от Ноно, който се разписа след подавания от Хосей Киджима и Бартлет.

С това равенство Ванкувър, лидер в Западната конференция, завърши месеца с баланс от две победи, две равенства и една загуба, като статистиката им у дома е 9-4-2.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google