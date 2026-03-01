Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ванкувър Уайткапс
  Томас Мюлер вкара два гола за нова победа на Ванкувър Уайткапс

Томас Мюлер вкара два гола за нова победа на Ванкувър Уайткапс

  • 1 март 2026 | 14:02
  • 300
  • 0
Томас Мюлер вкара два гола за нова победа на Ванкувър Уайткапс

Нападателят Томас Мюлер отбеляза два гола през първото полувреме, водейки своя Ванкувър Уайткапс до победа с 3:0 над гостуващия Торонто в двубой от Мейджър Лийг Сокър.

Капитанът Мюлер се разписа в 25-ата минута от дузпа и в 37-ата, за да направи резултата 2:0. Брайън Уайт вкара третия гол за домакините във втората минута на добавеното време на първата част. Тимът на Ванкувър заема трето място във временното класиране в Западната конференция на МЛС с две победи от двата си изиграни мача. Следващата събота Уайткапс ще играят срещу Портланд Тимбърс в първото си гостуване за сезона.

Снимки: Gettyimages

