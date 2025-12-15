Шеф на Байерн за Томас Мюлер: Много говори, но беше забавно

Томас Мюлер беше посрещнат отново в Байерн (Мюнхен) като привърженик в неделя при равенството 2:2 у дома срещу Майнц 05 в Бундеслигата. След като загуби мача за Купата на МЛС от Интер Маями с новия си отбор Ванкувър Уайткапс, бившият национал се завърна в Германия. 36-годишният футболист видя как отборът от детството му се бори срещу тима от дъното на таблицата, като късната дузпа на Хари Кейн донесе равенство на лидерите в първенството.

„Шегувахме се много преди това“, каза спортният директор на баварците Макс Еберл за посещението на Мюлер на VIP трибуната.

„Томас е човек, който говори много. По време на мач аз съм по-тих. Така че трябваше да се адаптирам малко към ситуацията. Но беше много забавно и много приятно“, добави той, цитиран от БТА.

Благодарение на загубата на РБ Лайпциг с 1:3 от Унион Берлин в петък Байерн увеличи преднината си на върха на таблицата до девет точки.

„Ако някой ми беше казал, че след 14-тия кръг ще бъдем с девет точки аванс пред основния си съперник, всички щяхме да кажем ‘Това е фантастично“, заяви Еберл.