Томас Мюлер срещу Меси за титлата на МЛС

Томас Мюлер и Лионел Меси ще се срещнат във финалния мач за титлата на американската Мейджър лийг сокър, след като Ванкувър Уайткапс и Интер Маями спечелиха съответните финални плейофи в конференциите.

Мюлер достигна до шампионския мач с Ванкувър след победа с 3:1 като гост срещу Сан Диего, осигурявайки първата си титла в Западната конференция. Маями спечели Източната конференция след победа с 5:1 над Ню Йорк Сити.

Финалът ще се играе в Маями на 6 декември, като домакините спечелиха домакинско предимство благодарение на по-добрия си баланс в редовния сезон. Това ще бъде първият финал за титлата в МЛС и за двата клуба.

Мачът ще срещне две легенди на футбола - първата среща на Мюлер и Меси, откакто Байерн Мюнхен се изправи срещу Пари Сен Жермен на осминафиналите на Шампионската лига през 2023 г., и първият им финал от Световното първенство през 2014 г., когато Германия победи Аржентина в Рио де Жанейро.

Мюлер е спечелил пет от шестте им срещи на клубно ниво, включително разгрома на Байерн с 8:2 над Барселона през 2020 г.

Меси, който се присъедини към Маями през 2023 г., вече е печелил Купата на лигата и Supporters' Shield, но никога не е достигал до финала за МЛС досега.В първия си сезон в Северна Америка Мюлер вече е спечелил Канадското първенство с Ванкувър.

Във финала на Изток Тадео Алиенде отбеляза хеттрик, а Лионел Меси допринесе със седмата си асистенция за разгромната победа на Интер Маями срещу гостуващия Ню Йорк Сити с 5:1 във Форт Лодърдейл, Флорида.

В двубоя за трофея в Западната конференция Брайън Уайт отбеляза два гола през първото полувреме и Ванкувър Уайткапс победи Сан Диего с 3:1.

Снимки: Imago

