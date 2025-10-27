Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ванкувър Уайткапс
  3. Томас Мюлер отново се разписа за Ванкувър Уайткапс за убедителен успех в плейофите на МЛС

Томас Мюлер отново се разписа за Ванкувър Уайткапс за убедителен успех в плейофите на МЛС

  • 27 окт 2025 | 13:00
  • 342
  • 0
Томас Мюлер отново се разписа за Ванкувър Уайткапс за убедителен успех в плейофите на МЛС

Томас Мюлер се разписа в първия си мач за Ванкувър Уайткапс в плейофите на Мейджър Лийг Сокър при убедителната победа над Далас с 3:0 в неделя.

Бившият германски национал реализира дузпа в 60-ата минута, за да направи резултата 2:0, като това бе деветото му попадение за Ванкувър във всички турнири, след като се присъедини към отбора преди два месеца. Двата тима ще играят реванш в Далас в събота.

"Ние контролирахме мача от начало", каза Мюлер през Apple TV. Той заяви, че планът е бил да се намери точния баланс в атака, да се печелят втората топка и да бъде готов за защита при контраатаките. "Но, както знаете, това е спорт. Ние спечелихме един мач, но имаме нужда и от втори успех", добави Мюлер.

Запитан какви са силните черти на Ванкувър, Мюлер уточни, че ако не е бил играч, а експерт, би казал, че отборът има силна воля. Но като футболист не би разкрил повече тайни. "Чувстваме се добре като отбор, а и връзката ни с феновете става все по-добра. Готови сме за още и искаме да се забавляваме с момчетата", каза още германецът.

След 25 години в Байерн (Мюнхен) и много титли 36-годишният Мюлер напуска родния си клуб, за да се присъедини към тима от МЛС.

Той стана най-титулуваният германец за всички времена по-рано през месеца, след като стана шампион на Канада, което е негова 35 титла в кариерата.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Отборът на Неймар измъкна точка от шампиона, а Палмейрас не се възползва докрай от грешката на Фламенго

Отборът на Неймар измъкна точка от шампиона, а Палмейрас не се възползва докрай от грешката на Фламенго

  • 27 окт 2025 | 08:27
  • 1178
  • 1
Бащата на Ямал изригна заради обидите към сина му

Бащата на Ямал изригна заради обидите към сина му

  • 27 окт 2025 | 07:31
  • 5072
  • 6
Стоилов: През второто полувреме съперникът ни беше по-добър

Стоилов: През второто полувреме съперникът ни беше по-добър

  • 27 окт 2025 | 06:16
  • 4920
  • 0
Белингам постави рекорд в “Ел Класико”

Белингам постави рекорд в “Ел Класико”

  • 27 окт 2025 | 05:21
  • 3874
  • 0
Асистентът на Флик: Нямахме достатъчно шансове да отбележим втори гол

Асистентът на Флик: Нямахме достатъчно шансове да отбележим втори гол

  • 27 окт 2025 | 04:52
  • 8810
  • 3
Венгер обвини защитата на Барса в незрялост

Венгер обвини защитата на Барса в незрялост

  • 27 окт 2025 | 04:33
  • 5403
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

ФИФА наложи наказание на още един клуб от efbet Лига

ФИФА наложи наказание на още един клуб от efbet Лига

  • 27 окт 2025 | 13:57
  • 3000
  • 0
Найден Найденов пред Sportal.bg: Готов съм отново да водя млади таланти на България към успехи

Найден Найденов пред Sportal.bg: Готов съм отново да водя млади таланти на България към успехи

  • 27 окт 2025 | 14:06
  • 285
  • 0
Саръбоюков пред Sportal.bg: Целта ми вече е медал от световно

Саръбоюков пред Sportal.bg: Целта ми вече е медал от световно

  • 27 окт 2025 | 13:15
  • 1735
  • 0
"Sportal.bg - подкаст" с гост Александър Александров (гледайте целия епизод)

"Sportal.bg - подкаст" с гост Александър Александров (гледайте целия епизод)

  • 27 окт 2025 | 09:20
  • 3792
  • 8
ФИФА забрани трансферите на Ботев (Пд)! Клубът ще съди Зингаревич и трима бивши директори

ФИФА забрани трансферите на Ботев (Пд)! Клубът ще съди Зингаревич и трима бивши директори

  • 27 окт 2025 | 11:56
  • 9225
  • 13
Винисиус се обърна към феновете на Реал, камери уловиха шокиращи думи на бразилеца

Винисиус се обърна към феновете на Реал, камери уловиха шокиращи думи на бразилеца

  • 27 окт 2025 | 10:16
  • 28496
  • 28