Томас Мюлер отново се разписа за Ванкувър Уайткапс за убедителен успех в плейофите на МЛС

Томас Мюлер се разписа в първия си мач за Ванкувър Уайткапс в плейофите на Мейджър Лийг Сокър при убедителната победа над Далас с 3:0 в неделя.
Бившият германски национал реализира дузпа в 60-ата минута, за да направи резултата 2:0, като това бе деветото му попадение за Ванкувър във всички турнири, след като се присъедини към отбора преди два месеца. Двата тима ще играят реванш в Далас в събота.
"Ние контролирахме мача от начало", каза Мюлер през Apple TV. Той заяви, че планът е бил да се намери точния баланс в атака, да се печелят втората топка и да бъде готов за защита при контраатаките. "Но, както знаете, това е спорт. Ние спечелихме един мач, но имаме нужда и от втори успех", добави Мюлер.
Запитан какви са силните черти на Ванкувър, Мюлер уточни, че ако не е бил играч, а експерт, би казал, че отборът има силна воля. Но като футболист не би разкрил повече тайни. "Чувстваме се добре като отбор, а и връзката ни с феновете става все по-добра. Готови сме за още и искаме да се забавляваме с момчетата", каза още германецът.
След 25 години в Байерн (Мюнхен) и много титли 36-годишният Мюлер напуска родния си клуб, за да се присъедини към тима от МЛС.
Той стана най-титулуваният германец за всички времена по-рано през месеца, след като стана шампион на Канада, което е негова 35 титла в кариерата.
