Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ванкувър Уайткапс
  3. Томас Мюлер още не е решил кога да спре с футбола

Томас Мюлер още не е решил кога да спре с футбола

  • 7 фев 2026 | 13:03
  • 163
  • 0

Бившият германски национал Томас Мюлер заяви, че все още не е решил кога ще прекрати футболната си кариера.

37-годишният плеймейкър има договор до края на тази година с тима на Ванкувър Уайткапс от Мейджър Лийг Сокър. Той се присъедини към канадския тим през миналото лято след изключително успешна кариера в Байерн Мюнхен, където спечели 25 трофея.

"Както с всяко друго нещо в моя живот не бързам да се привързвам безусловно. Основната ми мотивация е да играя футбол, докато това ме удовлетворява. Първите ми месеци във Ванкувър бяха много забавни. Сега ми предстои и първият ми пълен сезон в МЛС", каза Мюлер пред "Ди Велт".

"В края на миналия сезон усетих, че натоварванията ми идват леко в повече. Затова и още не съм решил какво да правя, но продължавам да се наслаждавам на играта. Това да можем да решиш един домакински мач с гол в 90-ата минута от дузпа, когато напрежението е толкова голямо, е причината да продължавам да си лягам рано", добави световният шампион за 2014 година с Германия.

Той каза, че е говорил с ръководството на Байерн относно възможността един ден да се върне в клуба в управленска роля, но засега няма нищо сигурно.

В Байерн се надяват Томас Мюлер да се завърне в клуба
В Байерн се надяват Томас Мюлер да се завърне в клуба

"Искам да продължа с образованието си след края на кариерата ми. В момента не мисля за трупането на сертификати. Когато правя нещо, искам да му се отдам на 100 процента", завърши Мюлер.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ще продължи ли добрата серия на Челси в Премиър лийг?

Ще продължи ли добрата серия на Челси в Премиър лийг?

  • 7 фев 2026 | 07:15
  • 1135
  • 1
Манчестър Юнайтед посреща Тотнъм в преследване на четвърта поредна победа

Манчестър Юнайтед посреща Тотнъм в преследване на четвърта поредна победа

  • 7 фев 2026 | 07:00
  • 1851
  • 0
Арсенал има да си връща на Съндърланд

Арсенал има да си връща на Съндърланд

  • 7 фев 2026 | 06:45
  • 1274
  • 0
Барселона посреща удобен съперник

Барселона посреща удобен съперник

  • 7 фев 2026 | 06:30
  • 1897
  • 0
Решено: Барса ще купи Рашфорд

Решено: Барса ще купи Рашфорд

  • 7 фев 2026 | 05:21
  • 3697
  • 2
Кварацхелия може да се завърне срещу Марсилия

Кварацхелия може да се завърне срещу Марсилия

  • 7 фев 2026 | 04:59
  • 1826
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Битката за Варна! Черно море 0:0 Спартак, "соколите" с човек по-малко

Битката за Варна! Черно море 0:0 Спартак, "соколите" с човек по-малко

  • 7 фев 2026 | 12:30
  • 6252
  • 29
Левски поема пролетния курс към мечтата с домакинство на Враца

Левски поема пролетния курс към мечтата с домакинство на Враца

  • 7 фев 2026 | 08:00
  • 9450
  • 40
Лудогорец започва гонитбата на Левски от "Надежда"

Лудогорец започва гонитбата на Левски от "Надежда"

  • 7 фев 2026 | 07:45
  • 5686
  • 21
Без българи в първия ден на Игрите в Милано - Кортина 2026

Без българи в първия ден на Игрите в Милано - Кортина 2026

  • 7 фев 2026 | 10:15
  • 3155
  • 4
Ако вържеш ръцете на един италианец, той не може да говори

Ако вържеш ръцете на един италианец, той не може да говори

  • 7 фев 2026 | 08:32
  • 6729
  • 1
С фантастична церемония бяха открити Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина

С фантастична церемония бяха открити Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина

  • 7 фев 2026 | 00:29
  • 22617
  • 21