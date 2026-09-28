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Гакпо вероятно ще пропусне дербито с Манчестър Сити

  • 28 сеп 2026 | 17:00
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Гакпо вероятно ще пропусне дербито с Манчестър Сити

Коди Гакпо официално бе освободен от лагера на националния отбор на Нидерландия заради контузия в глезена, която получи още в първите минути на мача със Сърбия. Нападателят усука неприятно глезена ли си след опасно влизане на Саша Лукич още в 12-ата минута. Той се опита да продължи, но не успя и бе заменен от Ван Бомел. Гакпо се връща в Ливърпул, където ще се лекува под надзора на лекарския щаб на мърсисайдци.

Още притеснения в Ливърпул след контузията на Гакпо
Още притеснения в Ливърпул след контузията на Гакпо

В официалното съобщение от страна на федерацията на Нидерландия не се прави прогноза колко време ще трябва да се възстановява Гакпо. Според местния журналист Рик Елфинк крилото ще трябва да се възстановява “няколко седмици”. Това означава, че най-вероятно той няма да бъде на разположение на Андони Ираола за дербито с Манчестър Сити на 11 октомври.

Ливърпул за момента е един от клубовете, които най-много пострада от мачовете на националните отбори, тъй като Александър Исак, който като Гакпо се намира в страхотна форма, също получи травма, заради която бе освободен от лагера на националния отбор на Швеция.

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Снимки: Imago

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