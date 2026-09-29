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Нгумоа този път е в групата на Англия, О'Райли отпадна

  • 29 сеп 2026 | 17:40
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Нгумоа този път е в групата на Англия, О'Райли отпадна

Младото крило на Ливърпул Рио Нгумоа бе включен в състава на Англия за гостуването на Чехия в Прага тази вечер. 18-годишният талант за първи път получи повиквателна за представителния тим от селекционера Томас Тухел за четирите срещи от турнира Лига на нациите през настоящата международна пауза.

Играч на Ливърпул отпадна от групата на Англия за двубоя със световния шампион
Играч на Ливърпул отпадна от групата на Англия за двубоя със световния шампион

Тийнейджърът не попадна в групата при домакинската загуба с 2:3 от световния шампион Испания на стадион „Уембли“, но ще бъде на разположение за двубоя в чешката столица. Нгумоа заема мястото на левия краен бранител на Манчестър Сити Нико О'Райли, който отпадна от сметките поради контузия.

О'Райли и централният защитник на Арсенал Езри Конса бяха единствените двама състезатели от 24-членния състав на Тухел, които пропуснаха последната отборна тренировка на базата на Тотнъм преди полета за Прага. Докато Конса се очаква да бъде готов за игра, защитникът на „гражданите“ не успя да се възстанови навреме, което открива възможност пред Нгумоа да запише втория си мач с националната фланелка.

Конса и О'Райли под въпрос за двубоя на Англия срещу Чехия
Конса и О'Райли под въпрос за двубоя на Англия срещу Чехия

Талантът бе сред петимата допълнително повикани футболисти, които се присъединиха към лагера на „трите лъва“ във Флорида преди Световното първенство през лятото. Тогава младокът впечатли с изявите си и дебютира при победата с 1:0 в контролата срещу Нова Зеландия, когато се появи като резерва на полувремето и бе избран за играч на мача.

След срещата в Прага английският тим ще пътува за Риека за двубой с Хърватия в събота, а на 6 октомври предстои и домакински реванш срещу Чехия на „Уембли“.

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Снимки: Imago

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