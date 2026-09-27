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Поредно разочарование за Джереми Фримпонг

  • 27 сеп 2026 | 15:51
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Поредно разочарование за Джереми Фримпонг

Играещият в Ливърпул Джереми Фримпонг ще пропусне и днешния двубой на Нидерландия срещу Сърбия в Лига на нациите. 25-годишният футболист е единственият от състава на „оранжевите“, който не попадна в групата от 23-ма души на новия селекционер Чави Ернандес за сблъсъка в Белград, който е от група 1 на Лига “А”. Фримпонг остана на резервната скамейка в първия мач на испанеца начело на тима – равенството 1:1 срещу Германия в четвъртък. Очевидно обаче той не е успял да впечатли треньора, за да запази мястото си, тъй като не фигурира в официалния списък на УЕФА за двубоя.

Мястото на Фримпонг в групата бе заето от десния бек на Арсенал Юриен Тимбер, който пропусна срещата с Бундестима поради контузия.

Футболистът на Ливърпул изпитва трудности да поддържа постоянна форма в клубния си отбор, където е играл в три от петте мача в Премиър лийг този сезон. Изваждането му от състава е удар за него, но той все още има време да подобри международните си перспективи по време на тази пауза, тъй като предстоят мачове срещу Гърция и отново срещу Сърбия.

Откакто дебютира за Нидерландия през 2023 г., Фримпонг е натрупал общо 15 срещи за страната си. Въпреки това той не взет от Роналд Куман за Световното първенство това лято след неубедителния си първи сезон в Ливърпул.

В момента на “Анфийлд” Фримпонг се бори за титулярно място на поста десен бек с Роналд Араухо –опитен футболист под наем, който беше капитан на Барселона.

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