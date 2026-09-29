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Рома направи решителна крачка към новия си стадион

  • 29 сеп 2026 | 00:16
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Рома направи решителна крачка към новия си стадион

Ръководството на Рома публикува официално съобщение относно изграждането на новия клубен стадион в римския квартал "Пиетралата". Проектът премина през ключов и решителен етап, след като окончателната съгласувателна конференция на институциите даде официално одобрение и обяви съоръжението за обект от обществено значение. С това решение на практика се дава зелена светлина за строителството на модерната клубна база на „вълците“.

„Приключването на процедурата и последващото обявяване на обществената полезност на проекта бележат фундаментален и исторически момент за Рома по пътя към новия стадион. Този успех е резултат от години труд, отдаденост и сътрудничество, водени с решителност, визия и постоянство от семейство Фридкин. Всичко това се гради върху убеждението, че бъдещето на клуба трябва да се изгражда чрез стабилни и амбициозни проекти“, се посочва в изявлението на римския клуб.

От лагера на „джалоросите“ също така изразиха признателност към всички институции, допринесли за напредъка, който е от значение и с оглед кандидатурата за домакинство на УЕФА Евро 2032. Специални благодарности бяха отправени към Столичната община на Рим, комисаря за Евро 2032, регион Лацио, министъра на спорта и младежта, както и към всички експерти и партньори, работили по проекта. Клубът отдаде дължимото и на своите привърженици, които подкрепяха инициативата с търпение и страст.

С това развитие Рома постепенно започва да се подготвя за раздялата с легендарния стадион „Олимпико“. „От днес започва нов етап, чиято цел е да осигури на Рома и на целия град модерен и устойчив дом, достоен за тяхната история и високи амбиции. Проектът е замислен не просто като арена за отбора и феновете, а като ценно наследство за Рим, което ще открие нови възможности, ще помогне за благоустрояването на района и ще донесе дългосрочни ползи за цялата общност“, завършват от клуба.

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